TOGG Avrupa semalarında... Almanya'da T10X ve T10F için ön siparişler bugün başlıyor!

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını Avrupalı kullanıcılarla buluşturmak için hazır. Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da ön sipariş sürecini bugün başlatıyor. Ön siparişler, Togg'un tüm akıllı telefon uygulama mağazalarından indirilebilen dijital mobilite platformu Trumore üzerinden Almanya saatiyle 10.00'dan itibaren yapılacak. 2025 yılı içinde teslim edilecek araçlar, T10X ve T10F V2 RWD Uzun Menzil versiyonları olacak.



İLK TESLİMATLAR BU YIL İÇİNDE

Bu kapsamda marka 600 adedi bu yıl sonuna kadar teslim edilmek üzere bin adet aracı ön siparişe açacak. Kullanıcılar her ön sipariş için bin euro tutarında bir ödeme yapacak. Ön siparişin siparişe dönüşmemesi halinde bu rakam kullanıcıya iade edilecek. Bin aracın siparişi tamamlandığında konfigüratör kapanacak ve kısa bir süre sonra 2026 yılından itibaren teslim edilecek araçlar için yeniden açılacak.



FİYATLARI DA BELLİ OLUYOR

Sipariş sistemi yeniden açıldığında, T10X ve T10F için 2026'da teslim edilmek üzere V1 RWD Standart Menzil, V1 RWD Uzun Menzil ve V2 RWD Uzun Menzil versiyonları siparişe sunulacak. Togg'un Almanya fiyat listesi bugün itibarıyla resmi web sitesinde yayınlanacak.