SGK’nın rapor faturası: 8 ayda 30 milyar TL

Çok sık rapor alan çalışan işini kaybedebilir (AA) ÇALIŞMA SÜRESİ İLE RAPOR ARASINDAKİ BAĞLANTI NEDİR?

Sağlık raporu sebebiyle işten çıkartılmada en önemli kriterlerden biri iş ilişkisinin sürdürülemez bir boyuta ulaşmasıdır. Ayrıca işçinin aldığı sağlık raporunun aralıksız olması da işten çıkartılma sebebi olmaktadır. Alınan raporun süresinin tabi olunan ihbar bildirim süresini 6 hafta aşması kuralı aranmakta.

Çok sık rapor alan çalışan işini kaybedebilir (AA) İHBAR SÜRELERİ NE KADAR?

İhbar bildirim süreleri işçinin kıdemine göre değişir. Kıdemi 6 aydan az işçi için 2 hafta, 6 ay ile 1,5 yıla kadar olan için 4 hafta, 1,5 yıl ile 3 yıla kadar olan için 6 hafta ve 3 yıldan fazla olan için 8 haftadır.

Çok sık rapor alan çalışan işini kaybedebilir (AA) TAZMİNAT ÖDENİR Mİ?

Hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkının, ihbar süresini 6 hafta aşmasından sonra doğması halinde işçi sadece kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak ihbar tazminatına hak kazanamaz. Diğer bir deyişle, haklı nedenle "derhal" fesih hali mevcut olduğu için bildirim sürelerine uyma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşçinin rapor süresi söz konusu sınırı (bildirim süresi +6 hafta) aşmadığı halde çok sık rapor kullanmasının iş yerindeki işleyişi bozduğu gerekçesiyle ihbar süresi beklenmeksizin işten çıkartılması halinde, kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı da ödenmektedir.

Çok sık rapor alan çalışan işini kaybedebilir (AA) İŞE İADE DAVASI AÇILIR MI?

Her rapor geçerli neden kapsamında değerlendirilmeyebilir; bunun iş akışını bozacak nitelikte olması gerekir. Geçerli fesih halinde işçi işe iade davası açabilse dahi, dava reddedilmektedir. İş sözleşmesini fesheden işveren, alınan raporun iş akışını olumsuz etkilediğini ispatla yükümlüdür. Aksi halde feshin geçersizliği iddiasıyla işçinin işe iade davasına dair hakları gündeme gelebilir.