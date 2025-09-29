Turkuvaz Medya Grubu'nun haftalık ekonomi dergisi Para tarafından düzenlenen "Kitle Fonlama Webinarı" yarın saat 11.00'de online olarak gerçekleşecek. Halk Yatırım ana sponsorluğunda düzenlenen webinar, Türkiye'de yeni nesil sermaye modeli olarak görülen kitle fonlama konusunda detaylı bilgiler sunacak. Özellikle girişimciler için sermaye imkanı sunan Kitle Fonlama'nın tüm merak edilen yönlerinin konuşulacağı webinar, sektörünün önderlerini ağırlayacak.
Kitle Fonlama Webinarı yarın girişimcilerle buluşuyor
Turkuvaz Medya Grubu’nun ekonomi dergisi Para tarafından Halk Yatırım ana sponsorluğunda düzenlenen “Kitle Fonlama Webinarı” yarın saat 11.00’de online gerçekleşecek. Yeni nesil sermaye modeli olarak görülen kitle fonlamasının tüm yönlerinin ele alınacağı etkinlikte, girişimcilere sunulan fırsatlar ve sektörün önde gelen isimlerinin değerlendirmeleri yer alacak.
Giriş Tarihi: