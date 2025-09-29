Akçansa çevre yönetiminde ilk sırada!

Akçansa, sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşu Refinitiv'in yaptığı değerlendirmede önemli başarıya imza attı. Şirket, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans puanını 88'e yükselterek 132 uluslararası inşaat malzemesi kuruluşu arasında ilk sıraya yerleşti. Genel Müdür Vecih Yılmaz, "Bu başarıda, çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz, sosyal projelerimiz ve güçlü kurumsal yönetişim yapımızın yanı sıra entegre faaliyet raporu ve sürdürülebilirlik odaklı tüm raporlamalarımızda gösterdiğimiz yüksek şeffaflık seviyemizin önemli payı var" dedi.