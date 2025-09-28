Rekabet Kurumu'ndan beyaz et devlerine ayar

Piliç eti sektöründe uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına Rekabet Kurulu 'dur' dedi. Bu kapsamda 13 firmaya toplam 3 milyar 700 milyon lira ceza kesildi. Üretici ve tedarikçi konumundaki firmalar artık fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önü kesilecek. Kurul, bu kararla tüketicilerin korunmasını hedefliyor

REKOR BEDEL

Soruşturma sürerken 5 firma, kuruma uzlaşmak için başvurdu. Bu beş şirkete yüzde 25 indirimle toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 lira para cezası kesildi.

Beypiliç

Bolez

Keskinoğlu

Lezita

Şenpiliç



Sekiz şirketin ise hassas bilgi değişimiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi. Firmalara toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 lira para cezası verildi:

Akpiliç

Aspiliç

Bakpiliç

Banvit

Bupiliç

Erpiliç

Gedik

Hastavuk