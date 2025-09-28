PODCAST CANLI YAYIN

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et devlerine ayar

Piliç eti sektöründe uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına Rekabet Kurulu 'dur' dedi. Bu kapsamda 13 firmaya toplam 3 milyar 700 milyon lira ceza kesildi.

Piliç eti sektöründe uzun süredir uygulanan ve rekabete aykırı etkiler yaratan ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarına Rekabet Kurulu 'dur' dedi. Bu kapsamda 13 firmaya toplam 3 milyar 700 milyon lira ceza kesildi. Üretici ve tedarikçi konumundaki firmalar artık fiyat listelerini alıcılarına duyurdukları anda yürürlüğe koymak zorunda olacak. Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önü kesilecek. Kurul, bu kararla tüketicilerin korunmasını hedefliyor

REKOR BEDEL
Soruşturma sürerken 5 firma, kuruma uzlaşmak için başvurdu. Bu beş şirkete yüzde 25 indirimle toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 lira para cezası kesildi.
Beypiliç
Bolez
Keskinoğlu
Lezita
Şenpiliç

Sekiz şirketin ise hassas bilgi değişimiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi. Firmalara toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 lira para cezası verildi:
Akpiliç
Aspiliç
Bakpiliç
Banvit
Bupiliç
Erpiliç
Gedik
Hastavuk

