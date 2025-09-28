EPDK’dan yeni hamle! Akaryakıt istasyonlarında promosyon! Puan ile akaryakıt alınabilecek

Takvim Foto Arşiv Ancak akaryakıt istasyonları bir süre sonra bu promosyonları maliyet unsuru göstererek akaryakıt ve LPG fiyatlarında baskı unsuru olarak kullanmaya başladı.

Takvim Foto Arşiv EPDK, 2019'da promosyonlara ilişkin yeni bir düzenleme yaparak, hizmet promosyonu kapsamında tüketicilere oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi hizmetlerin sunulabileceğini açıklamıştı. Ayrıca finansal promosyon kapsamında sadece indirimli veya ücretsiz akaryakıt/ LPG verilebileceği hüküm altına aldı.

Takvim Foto Arşiv NİSAN 2026'DA BAŞLIYOR

EPDK yeni aldığı kararla finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/ LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine imkân tanıdı. Nisan 2026'da başlayacak yeni dönemde tüketiciler, istasyonların sadakat kart programıyla biriktirdikleri puanlar karşılığı alışveriş yapabilecek.

Takvim Foto Arşiv SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Araç sahipleri öncelikli olarak Shell, Opet, Total, Petrol Ofisi, Aytemiz gibi akaryakıt aldıkları istasyonlara üyelik kaydı oluşturacak. Bu istasyonlardan yapılan her alışverişte aynı şu anda bazı marketlerde uygulandığı gibi kartlarında puan birikecek. Vatandaşlar bu puanla akaryakıt ve LPG alabileceği gibi istasyon içindeki marketten istediği ürünü de (Kek, bisküvi, kahve, motor yağı, araç suyu) alabilecek.