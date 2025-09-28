PODCAST CANLI YAYIN

EPDK’dan yeni hamle! Akaryakıt istasyonlarında promosyon! Puan ile akaryakıt alınabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt alımlarında yeni bir dönem başlattı. Buna göre istasyonlar müşterilerine sadakat kartı tanımlayacak. Tanımlanan karta biriken puanlarla akaryakıt ya da istasyonlardan market alışverişi yapılabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında bir dönem kağıt mendil, araç parfümü verilmesi gibi uygulamalarla hafızalara kazınan promosyon dönemini yeniden başlatıyor.

Yeni dönemde istasyonlar, müşterilerine tanımlayacakları sadakat kartlarla yaptıkları akaryakıt alışverişlerinden puan kazanmalarına olanak sağlayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Nisan 2026 itibarıyla uygulamaya geçilecek sistem kapsamında araç sahipleri biriktirdikleri puanlarla istasyonlardaki market içerisinde yer alan istediği ürünü alabilecek. Ayrıca bu puanlarla akaryakıt ve LPG de satın alınabilecek.

CÜZDAN UYGULAMASI
Akaryakıt ödemesinin yeni nesil ödeme sistemleri olan Hepsipay gibi cüzdan uygulamalarıyla yapılması da mümkün olacak. EPDK, akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemini yeniden başlatıyor. İlk olarak 2010 yılında başlayan promosyon uygulamasında istasyonlar kendilerinden alışveriş yapan müşterilerine kağıt mendil, araç kokusu, bardak gibi promosyonlar veriyordu.

Ancak akaryakıt istasyonları bir süre sonra bu promosyonları maliyet unsuru göstererek akaryakıt ve LPG fiyatlarında baskı unsuru olarak kullanmaya başladı.

EPDK, 2019'da promosyonlara ilişkin yeni bir düzenleme yaparak, hizmet promosyonu kapsamında tüketicilere oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi hizmetlerin sunulabileceğini açıklamıştı. Ayrıca finansal promosyon kapsamında sadece indirimli veya ücretsiz akaryakıt/ LPG verilebileceği hüküm altına aldı.

NİSAN 2026'DA BAŞLIYOR
EPDK yeni aldığı kararla finansal promosyonların kapsamının genişletilerek ücretsiz ve indirimli akaryakıt/ LPG sunulmasına devam edilmesi ancak buna ek olarak akaryakıt/LPG alımına bağlı olarak kazanılan puanların başka alanlarda da kullanılabilmesine imkân tanıdı. Nisan 2026'da başlayacak yeni dönemde tüketiciler, istasyonların sadakat kart programıyla biriktirdikleri puanlar karşılığı alışveriş yapabilecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
Araç sahipleri öncelikli olarak Shell, Opet, Total, Petrol Ofisi, Aytemiz gibi akaryakıt aldıkları istasyonlara üyelik kaydı oluşturacak. Bu istasyonlardan yapılan her alışverişte aynı şu anda bazı marketlerde uygulandığı gibi kartlarında puan birikecek. Vatandaşlar bu puanla akaryakıt ve LPG alabileceği gibi istasyon içindeki marketten istediği ürünü de (Kek, bisküvi, kahve, motor yağı, araç suyu) alabilecek.

YENİ NESİL ÖDEME SİSTEMLERİNE ONAY VERİLDİ
Günümüzde dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte Türkiye ve dünyada ödeme sistemlerinde köklü değişiklikler yaşanırken, nakit ve kredi kartı ile yapılan ödemelerin yanına mobil uygulamalar başta olmak üzere yeni nesil ödeme sistemlerini de dahil oldu. EPDK, yeni kararıyla Hepsipay gibi cüzdan hesaplarıyla akaryakıt ve LPG alımını da mümkün kıldı.

