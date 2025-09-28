EPDK’dan yeni hamle! Akaryakıt istasyonlarında promosyon! Puan ile akaryakıt alınabilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında bir dönem kağıt mendil, araç parfümü verilmesi gibi uygulamalarla hafızalara kazınan promosyon dönemini yeniden başlatıyor.
Yeni dönemde istasyonlar, müşterilerine tanımlayacakları sadakat kartlarla yaptıkları akaryakıt alışverişlerinden puan kazanmalarına olanak sağlayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Nisan 2026 itibarıyla uygulamaya geçilecek sistem kapsamında araç sahipleri biriktirdikleri puanlarla istasyonlardaki market içerisinde yer alan istediği ürünü alabilecek. Ayrıca bu puanlarla akaryakıt ve LPG de satın alınabilecek.
CÜZDAN UYGULAMASI
Akaryakıt ödemesinin yeni nesil ödeme sistemleri olan Hepsipay gibi cüzdan uygulamalarıyla yapılması da mümkün olacak. EPDK, akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemini yeniden başlatıyor. İlk olarak 2010 yılında başlayan promosyon uygulamasında istasyonlar kendilerinden alışveriş yapan müşterilerine kağıt mendil, araç kokusu, bardak gibi promosyonlar veriyordu.