ABD'nin Türkiye'ye yatırımları 60 milyar dolara ulaştı!

Amerikan iş dünyasının Türkiye ile çalışmaya çok sıcak baktığını belirten Bakan Bolat, “Amerikalı firmalar Türkiye’de varlıklarını artırmaya çalışıyorlar” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'li yatırımcıların 15,5 milyar dolarla Türkiye'de en çok yatırım yapan yabancı firmalar arasında ikinci sırada yer aldığını dile getirerek, "Amerikalıların kendi ifadelerine göre ise bu rakam 60 milyar dolar civarında" dedi. Sıranın başında ise Türkiye'ye yaptığı yatırımlarını 2025 yılının ilk yarısında yüzde 27.1 artırarak 6.3 milyar dolara ulaştıran Hollanda yer alıyor. Türkiye- ABD arasındaki 100 milyar dolarlık yatırım hedefine de katkısı olacak bu yeni dönemde umutlu olduklarını ifade eden Bolat, "Türkiye- ABD ilişkileri siyasi alanda oldukça iyi gidiyor. Savunma alanındaki görüşmeler de son derece iyi gidiyor. Yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. 3 yıldır o toplantılara iştirak ediyorum, en pozitif, en olumlu etkileşimin olduğu toplantılar bu yıl, yani bu hafta gerçekleşti. Siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyası da olumlu etkileniyor. Bu açıdan hepsinin yatırım ve genişleme planları var ve bunlar çok kısa bir sürede gerçekleşecek" diye konuştu.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
İhracatın arrttığını vurgulayan Bolat, "Biz bu yıl ilk 8 ayda 7.4 milyar dolar mal ihracatında artıdayız. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artış oranımız. Yıl sonuna kadar böyle mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

