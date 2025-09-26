PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Katılım’dan halka arz için SPK'ya başvurdu

Ziraat Katılım, sermaye artırımı yoluyla halka arz sürecini başlattı. Genel Müdür Metin Özdemir, mevcut ortakların pay satışı yapmayacağını ve bu adımla özkaynakların güçlendirilip sürdürülebilir büyümenin hedeflendiğini açıkladı.

Ziraat Katılım, halka arz sürecini resmen başlattı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla SPK'ya başvuru yaptı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzda, mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacaktır. Bu adım ile Ziraat Katılım'ın güçlü özkaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi

