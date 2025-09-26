TOGG'un yeni modeli yollara çıktı... Almanya'da ön siparişe açılacak

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tamamen elektrikli modeli T10F'in ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Şirketin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre araç, ön sipariş sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Togg'un yeni modeli, 15 Eylül'de ön siparişe açılmış, aynı gün içinde hızlı teslim siparişlerin bitirildiği, ön siparişlerin konfigüratör üzerinden alınmaya devam edildiği duyurulmuştu. Münih'te gerçekleştirilen IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan Togg'un Almanya'daki ön sipariş süreci de 29 Eylül günü başlıyor.



SIRA ALMANYA'DA

Hem T10F hem de Togg'un ilk modeli T10X için Almanya'da sipariş alınacak. Togg modellerinin Almanya fiyatı da aynı gün duyurulacak. Ülkemizde T10F'in fiyatı 1 milyon 860 bin liradan başlıyor.