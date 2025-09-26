Sahte faturaya hapis cezası yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Sahte belgeyi bilmeden kullandım" diyenlere dahi ceza kesecek. Şirket sahiplerinin sahte belgeyi bilmeden kullandığına yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin 'bilerek' kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Yeni yaklaşımla birlikte sahte belge kullananlara vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak ve 3 ila 8 yıl arasında ceza almalarının önü açılacak. Mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik başlatılan çalışma 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek. Sahte belge kullananların yanı sıra düzenleyenler de cezalardan payına düşeni alacak. Bakanlık, sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenleri araştıracak ve konu 'para aklama' boyutuyla ele alınacak. Ayrıca sahte belge düzenleyenlere yönelik aylar süren inceleme süreçleri yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları devreye sokularak tamamlanacak.