Bakan Bolat ABD ile olan ticaret ilişkilerinden sıçrama bekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin stratejik konumu, istikrarlı büyüme performansı ve yatırımcı dostu politikaları ile küresel ticarette 'güvenilir ortak' olmaya devam ettiğini söyledi. New York'taki Türk- Amerikan Yatırım Forumu'nda, yeni yatırım imkanları ve iş birliğini daha ileriye taşıyacak stratejik alanların ele alındığını aktaran Bakan Bolat, "İş dünyamızın küresel pazarlarda daha etkin yer alması, ikili ticaretimizin daha da güçlenmesi için çalışmaları sürdüreceğiz" dedi. Bolat, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinde bir sıçramanın başında olunduğunu belirterek, "Önemli bir atılım bundan sonra gerçekleşebilir" dedi