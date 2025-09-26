ASELSAN tarihte bir ilke imza attı! Piyasa değeri 1 trilyon lirayı aştı

ASELSAN, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Hisse fiyatı dün 220,80 liraya ulaşan Aselsan, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. ASELSAN hisseleri, 2024 yılının başından bu yana yatırımcısına dolar bazında yüzde 247 getiri sağladı. Aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksi'nin getirisi yüzde 61 seviyesinde gerçekleşti. Böylece ASELSAN, mevcut konjonktürün desteğinin ötesinde bir performansla yabancı savunma şirketlerinden pozitif ayrıştı.