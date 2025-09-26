Altın rekorunu sürdürüyor! Gram biriktiren baksın: 26 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yeni tablo birikimini sarı metalden yana kullananların yakın takibinde. 26 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla gram altın 5 bin TL bandında güne başladı. Diğer birimlerde son fiyat tablosu da yatırımcıların radarında. İşte altın piyasasında güncel rakamlar...
CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
ALTIN TÜRLERİNDE SON FİYATLAR (26 EYLÜL 2025)
|Tür
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|5.009,83
|5.010,50
|22 Ayar Bilezik
|4.682,56
|4.718,11
|Altın (ONS)
|3.751,14
|3.751,64
|Altın ($/kg)
|119.927,00
|119.943,00
|Altın (Euro/kg)
|140.180,00
|140.199,00
|Cumhuriyet Altını
|33.400,00
|33.699,00
|Yarım Altın
|16.751,00
|16.914,00
|Çeyrek Altın
|8.376,00
|8.452,00
|Reşat Altını
|33.432,47
|33.731,95
|Kulplu Reşat Altını
|33.434,69
|33.734,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.673,93
|4.891,00
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.657,18
|3.657,66
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.817,49
|3.860,14
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|82.029,28
|83.313,65
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|166.109,29
|169.294,98
|Gremse Altın
|82.029,28
|83.877,97
|Ata Altın
|33.837,08
|34.679,82
|Tam Altın
|32.811,71
|33.448,58
|Külçe Altın ($)
|122.950,00
|123.000,00
|Has Altın
|4.984,78
|4.985,45
|Hamit Altın
|33.432,47
|33.731,95