PODCAST CANLI YAYIN

Altın rekorunu sürdürüyor! Gram biriktiren baksın: 26 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 26 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla gram altın 5 bin TL bandında güne başladı. Diğer birimlerde son fiyat tablosu da yatırımcıların yakın takibinde. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve diğer altın türlerinde fiyat ne kadar oldu? İşte birim birim altın piyasasında güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın rekorunu sürdürüyor! Gram biriktiren baksın: 26 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yeni tablo birikimini sarı metalden yana kullananların yakın takibinde. 26 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla gram altın 5 bin TL bandında güne başladı. Diğer birimlerde son fiyat tablosu da yatırımcıların radarında. İşte altın piyasasında güncel rakamlar...

(AA)(AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

(AA)(AA)


ALTIN TÜRLERİNDE SON FİYATLAR (26 EYLÜL 2025)

Tür Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.009,83 5.010,50
22 Ayar Bilezik 4.682,56 4.718,11
Altın (ONS) 3.751,14 3.751,64
Altın ($/kg) 119.927,00 119.943,00
Altın (Euro/kg) 140.180,00 140.199,00
Cumhuriyet Altını 33.400,00 33.699,00
Yarım Altın 16.751,00 16.914,00
Çeyrek Altın 8.376,00 8.452,00
Reşat Altını 33.432,47 33.731,95
Kulplu Reşat Altını 33.434,69 33.734,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.673,93 4.891,00
18 Ayar Altın TL/Gr 3.657,18 3.657,66
14 Ayar Altın TL/Gr 2.817,49 3.860,14
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 82.029,28 83.313,65
Kapalı Çarşı Beşli Altın 166.109,29 169.294,98
Gremse Altın 82.029,28 83.877,97
Ata Altın 33.837,08 34.679,82
Tam Altın 32.811,71 33.448,58
Külçe Altın ($) 122.950,00 123.000,00
Has Altın 4.984,78 4.985,45
Hamit Altın 33.432,47 33.731,95

(AA)(AA)

26 EYLÜL DOLAR VE EURO CANLI TABLO

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
Aşk ve Gözyaşı
Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu açıkladı: Annemi kaybettik | Güllü kimdir?
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Aykut Kocaman operasyonu: Fenerbahçe yönetimi Zagreb hüsranının ardından harekete geçti!
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?