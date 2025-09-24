Yabancı e-ticaret firmalarına son uyarı: Güvensiz ürün ilanları 24 saatte kaldırılmazsa erişim engeli uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı e-ticaret firmalarının ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, henüz temsilcilik açmayan yabancı e-ticaret firmalarının güvensiz ürünler için iletilen ilan kaldırma taleplerini 24 saat içerisinde yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerken, aksi halde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu firmaların sitelerini erişime engelleyeceğini açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN