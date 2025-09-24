İşitme engellilere 757 milyon TL destek! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, işitme engelli vatandaşların muayene, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Işıkhan, 2023-2024 yıllarında sağlanan destekler kapsamında; biyonik kulak için 757.8 milyon lira tutarında işlem ve malzeme ödemesinin finanse edildiğini kaydetti. Kemiğe monte işitme cihazı için 1.6 milyar lira ödeme yapıldığını, orta kulak ve beyin sapı implantı için 6.7 milyon lira işlem ve malzeme ödemesi temin edildiğini, Evde Sağlık Hizmeti kapsamında ise 8.8 milyon liralık tedavi giderinin karşılandığını anlattı.

