Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL'ye yükseldi?

Altın cephesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın son olarak dün 5 bin TL rekorunu yenilemişti ve aynı fiyat bandında seyrediyor. Peki diğer birimlerde altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte birim birim Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum...

Sarı metalde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın son olarak dün 5 bin TL rekorunu yenilemişti ve aynı fiyat bandında seyrediyor. İşte birim birim Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel fiyat tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI

Tür Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.026,10 5.026,64
22 Ayar Bilezik 4.703,45 4.743,90
Altın (ONS) 3.772,72 3.773,17
Altın ($/kg) 120.703,00 120.716,00
Altın (Euro/kg) 142.575,00 142.590,00
Cumhuriyet Altını 33.547,00 33.825,00
Yarım Altın 16.825,00 16.977,00
Çeyrek Altın 8.412,00 8.483,00
Reşat Altını 33.579,47 33.857,95
Kulplu Reşat Altını 33.581,69 33.860,20
22 Ayar Altın TL/Gr 4.694,52 4.944,29
18 Ayar Altın TL/Gr 3.669,05 3.669,45
14 Ayar Altın TL/Gr 2.830,17 3.872,67
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 82.783,12 84.099,25
Kapalı Çarşı Beşli Altın 167.635,82 170.891,33
Gremse Altın 82.783,12 84.668,88
Ata Altın 34.148,04 35.006,83
Tam Altın 33.113,25 33.763,98
Külçe Altın ($) 124.050,00 124.100,00
Has Altın 5.000,28 5.000,83
Hamit Altın 33.579,47 33.857,95

DOLAR - EURO NE KADAR OLDU?

