Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL'ye yükseldi?

Sarı metalde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın son olarak dün 5 bin TL rekorunu yenilemişti ve aynı fiyat bandında seyrediyor. İşte birim birim Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel fiyat tablosu...
CANLI ALTIN FİYATLARI
|Tür
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|5.026,10
|5.026,64
|22 Ayar Bilezik
|4.703,45
|4.743,90
|Altın (ONS)
|3.772,72
|3.773,17
|Altın ($/kg)
|120.703,00
|120.716,00
|Altın (Euro/kg)
|142.575,00
|142.590,00
|Cumhuriyet Altını
|33.547,00
|33.825,00
|Yarım Altın
|16.825,00
|16.977,00
|Çeyrek Altın
|8.412,00
|8.483,00
|Reşat Altını
|33.579,47
|33.857,95
|Kulplu Reşat Altını
|33.581,69
|33.860,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|4.694,52
|4.944,29
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.669,05
|3.669,45
|14 Ayar Altın TL/Gr
|2.830,17
|3.872,67
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|82.783,12
|84.099,25
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|167.635,82
|170.891,33
|Gremse Altın
|82.783,12
|84.668,88
|Ata Altın
|34.148,04
|35.006,83
|Tam Altın
|33.113,25
|33.763,98
|Külçe Altın ($)
|124.050,00
|124.100,00
|Has Altın
|5.000,28
|5.000,83
|Hamit Altın
|33.579,47
|33.857,95
