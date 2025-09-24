PODCAST CANLI YAYIN

Altında çifte rekor: Çeyrek ve Cumhuriyet altını tarihi zirvelerini gördü

Altın ve gümüşte rekor yükseliş sürüyor; gram altın 5 bin lirayı aşarken, çeyrek ve Cumhuriyet altını da tarihi zirvelerini gördü.

Giriş Tarihi:
Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentiler, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla dün 3 bin 776 dolarla rekor tazeledi. Ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın da dün 5 bin lirayı aşarak yeni zirvesini görürken; çeyrek altın 8 bin 500 lira seviyesine geldi, Cumhuriyet altınının fiyatı da 34 bin lirayı aştı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, son dönemde bankaların altın tahminlerinde revizyona gittiği de görülüyor. ABD'li yatırım bankası Citi, altın fiyatlarına yönelik yıl sonu tahminini 3 bin 600 dolar/onstan 3 bin 800 dolar/ons seviyesine çıkardı. Deutsche Bank da 2026'ya ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini ons başına 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti.

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNDE
Altın merkez bankalarının alımları artırması ve güvenli liman talebi ile rekora koşarken, gümüşün ons fiyatı da altına paralel olarak zirveye tırmanıyor. Ons fiyatı 44 doları aşan gümüş, 14 yılın zirvesine ulaştı.

