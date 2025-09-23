Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), kırtasiye sektörü özelinde yeni pazar fırsatlarını değerlendirmek üzere Riyad'da düzenlenen Stationery & Paper Expo Saudi Arabia'da yerini aldı. Türkiye'den 16 ihracatçı firmanın katılarak ürünlerini sergilediği fuar, Suudi Arabistan'ın ilk kırtasiye fuarı olma özelliğini taşıyor. TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, "Suudi Arabistan kırtasiye ve kağıt pazarı, Ortadoğu'nun en büyük pazarı konumunda. Bu yıl itibarıyla 4.04 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bölgeyi tanımak ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak için değerli bir fırsattı" dedi.
Türk kırtasiyeciler Suudi Arabistan'da
