Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı. İlk 8 ayda ise Türkiye'yi 40 milyon 470 bin 270 kişi ziyaret etti. Bu sayının 35 milyon 481 bin 223'ü yabancı ziyaretçilerden, 4 milyon 989 bin 47'si yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan oluştu. Geçen ay en çok ziyaretçi gönderen ülke, 990 bin 709 kişiyle Rusya oldu
Turizm Ağustos ayına damga vuruyor
Ağustos ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 6 milyon 965 bin 343 kişiye ulaştı.
Giriş Tarihi: