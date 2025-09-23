PODCAST CANLI YAYIN

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı

TEKNOFEST İstanbul, 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyle teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi; KKTC ve Mavi Vatan etkinlikleriyle festival 2025’te 1.5 milyonu aşkın kişiye ulaşacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, milyonları bu kez İstanbul'da buluşturdu. 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul'da 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi birçok etkinlik ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival bu yıl 1 milyon 32 bin ziyaretçi ile buluştu. TEKNOFEST bu yıl farklı noktalarda geniş kitlelere ulaştı. TEKNOFEST KKTC'de 225 bin kişiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan'da 175 bin kişiyle, yarışmaların final süreçlerine katılan 71 bin ziyaretçi ile 2025 yılında festival toplam 1 milyon 503 bin kişiyle buluştu.

