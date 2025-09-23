PODCAST CANLI YAYIN

KOSGEB KOBİ'lerin yanında

23 yılda 1.4 milyon KOBİ’ye destek veren KOSGEB, fikir aşamasından küreselleşme yolculuğuna kadar her adımda firmaların yanında. KOSGEB Başkanı, bu kapsamda verilen destekleri anlattı

Giriş Tarihi:
KOSGEB KOBİ'lerin yanında
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 2002'den bu yana yaklaşık 1.4 milyon işletmeye 277 milyar lirayı aşkın destek ödemesi yapıldığını söyledi. 2024- 2028 döneminde yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir kurum olma vizyonunu belirlediklerini dile getiren İbrahimcioğlu, "Yalınlaşma vizyonumuz çerçevesinde desteklerimizi girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere dört ana başlıkta topladık. Böylece bir KOBİ'yi, fikir aşamasından küreselleşme yolculuğuna kadar her adımda destekleyebilen bir yapıya evrildik" dedi.

DİJİTALLEŞME ÖNE ÇIKIYOR
İbrahimcioğlu, genç girişimcilerin ve teknoloji odaklı projelerin ihtiyaçlarına bakıldığında, dijitalleşmenin ve yeşil dönüşümün öne çıktığına dikkati çekerek, bu alanlarda somut adımlar attıklarını kaydetti. KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile dijital olgunluk seviyelerini ölçtüklerini, işletmelerin hangi yatırımlara ihtiyaç duyduklarını ortaya koyduklarını anlatan İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

DÖNÜŞÜM KAZANCI
"Bir diğer önemli başlığımız yeşil dönüşüm. Artık teknoloji sadece yenilik üretmek için değil, aynı zamanda çevreyle uyumlu çözümler geliştirmek için gerekli bir araç. Yeşil Sanayi Destek Programımızla sanayi işletmelerinin temiz ve döngüsel ekonomi yatırımlarını, yenilenebilir enerji projelerini, enerji verimliliği uygulamalarını destekliyoruz. Sanayide temiz üretim ya da güneş enerjisi yatırımları gibi projeler, hem işletmelerin rekabet gücünü artırıyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için katma değer oluşturuyor." İbrahimcioğlu, ayrıca Kapasite Geliştirme Destek programlarının da teknoloji girişimlerinin prototipten ölçeklenmeye geçişinde kritik bir rol oynadığını ve burada makine-teçhizat alımından yazılıma, personel giderlerinden işletme sermayesine kadar geniş bir yelpazede destek verdiklerini dile getirdi.

GENÇLERE İLAVE 150 BİN TL
Genç girişimcilerin önceledikleri bir kitle olduğunu vurgulayan İbrahimcioğlu, şöyle konuştu: "Girişimci Destek Programı'nda, girişimcinin genç olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira ilave ediyoruz. Girişimcilik destekleri kapsamında 181 binin üstünde girişimciye 47.3 milyar lira destek sağladık. Bunların 78 binden fazlası genç girişimci olup 15.3 milyar lira destek verildi."

