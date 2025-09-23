Kanada'ya zeytinyağı ihracatı...

Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Kanada'yı radarına aldı. Türk zeytincilik sektörü Kanada'ya 10 bin ton zeytinyağı, 5 bin ton sofralık zeytin ihraç etmeyi hedefliyor. Birlik, geçtiğimiz günlerde Kanada'nın en büyük ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Toronto şehrine bir ticaret heyeti düzenledi. Heyete 16 ihracatçı firma katıldı. Türk ihracatçıları Kanadalı ithalatçılarla 190 ikili iş görüşmesi yaptı. Kanada'yı, sağlık odaklı tüketim alışkanlıklarının yaygın olduğu bir pazar olarak nitelendiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, kaliteli ve doğal ürünlere yönelik güçlü bir talep gördüklerini dile getirdi.
