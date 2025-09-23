Türk Telekom'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Dijitalde Hayat Kolay projesinin 2025 yılı programı kapsamında mentörlük ve hibe programı başvuru süreci devam ediyor. Proje kapsamındaki eğitimlere ve atölyelere katılan, 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar mentörlük ve hibe programına başvurabilecek. "Dijital Çözümler ve Yazılım", "Yapay Zekâ", "Kırsal Kalkınma", "Geleneksel El Sanatları", "Sosyal Girişim", "Yaratıcı Endüstriler" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevre" başlıklarında 7 farklı kategoride alınacak başvurular arasından belirlenecek 40 kadın girişimciye mentörlük desteği sunulacak, mentörlük programına katılanlar arasından seçilecek 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türk Telekom olarak, teknolojinin dönüştürücü gücüyle, toplumsal fayda sağlayacak 'Türkiye'ye Değer' projeler üretmeyi ilke edindik. 2019'dan bu yana 'Dijitalde Hayat Kolay' projemiz ile teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya nereden başlayacağını bilemeyen girişimci kadınlara rehberlik ederek, onların ekonomik hayata tam ve eşit katılımını destekliyoruz. Kadınların dijital dünyadaki varlığını güçlendirmeye ve daha fazla kadının hayallerine ulaşmasına destek olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi
Kadın girişimcilere hibe müjdesi!
Türk Telekom’un “Dijitalde Hayat Kolay” projesi kapsamında, 7 kategoride 40 kadın girişimciye mentörlük, 20’sine ise toplam 2 milyon lira hibe desteği verilecek.
