İthal otomobillerde vergi düzenlemesi

AB ve Serbest Ticaret Anlaşmamız bulunan ülkeler dışında kalan yerlerden ithal edilen içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 25, elektrikli ve plug-in otomobillere yüzde 30 ek mali yükümlülük getirildi.

Türkiye'de üretim yaparak ekonomiye katkı sağlayan yerli ve milli üretimin, yoğun ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı savunulması, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdamın korunması için çalışmalar sürerken, otomotiv ithalatına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında bazı binek otomobillerin dış alımında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


AB VE STA KAPSAM DIŞI
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Düzenlemeyle, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimize uygun olarak, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) bulunan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında, konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar yüksek olanının, plug-in (haricen şarj edilebilir) otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar yüksek olanının, elektrikli otomobiller için yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar yüksek olanının ek mali yükümlülük olarak uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi. Açıklamada, düzenlemeye konu araçların ithalatında başlamış işlemler için bir geçiş süreci de sağlandığı ve karar hükümlerinin yayımı tarihini takip eden 60'ıncı gün yürürlüğe gireceği kaydedildi.

