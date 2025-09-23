Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu araçlarının üretiminde çevreci teknolojilere hız verdiklerini belirterek, "Milli Hızlı Tren, Gaziray ve diğer demiryolu araçlarının üretiminde ihtiyaç duyulan enerjiyi, artık güneşten elde ediyoruz" diye konuştu. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde başlatılan GES projesini tamamladıklarını aktaran Uraloğlu, "Bu proje ile yılda 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik üreteceğiz" dedi
Hızlı tren güneş enerjisiyle birleşti
