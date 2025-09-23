TAG'ın premium partneri olduğu Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'ndaki final yarışıyla sona erdi. TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem ve ORG Sports Management Kurucusu Orhan Gorbon şampiyonluk kupasını birinci olan Rossko Racer takımına takdim etti. TAG sponsorluğunda yarışan TAG Cheese yelkenlisi de IRC 2 sınıfında birincilik elde etti. Bosphorus Cup'ın yelken takviminde ayrıcalıklı yere sahip olduğunu belirten Öktem, "Bu büyük yolculuğun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi
Bosphorus Cup'ta zafer Rossko Racer'ın
