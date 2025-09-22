THY'den Avrupa'ya ucuz uçak bileti! İşte detaylar

PODCAST CANLI YAYIN

THY'den yapılan açıklamaya göre Almanya biletleri 169 dolar, İngiltere şehirleri 189 dolar ve diğer Avrupa şehirleri 199 dolardan başlayan fiyatlarda olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler biletlerini 1 Ekim'e kadar almaları gerekiyor. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları seyahat severlerin karşısına yeni bir kampanya ile çıktı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Türk Hava yolları misafirleri, 1 Ekim tarihine kadar satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri aralığında Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha birçok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

