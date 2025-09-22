PODCAST CANLI YAYIN

Çalışanlara müjde! Mobbing'e karşı tazminat faktörü... İşte o hak

İş yerinde psikolojik veya fiziksel sağlığını tehdit eden bir ayrımcılığa maruz kalan çalışanlar, çalışmaktan kaçınma hakkına sahip bulunuyor. İşverenden tazminat isteme hakları da var...

İşyerinde din, dil, cinsiyet gibi kişisel özelliklerinden dolayı ayrımcılığa uğrayan çalışanların bir dizi hakkı bulunuyor. İşte detayları...

NEREYE BİLDİRİLMELİ?
Ayrımcılığa uğrayan çalışanlar, öncelikle iş yerlerinin iç mevzuatı çerçevesinde ilgili mercilere başvurabilir. Yaşanan durum amir veya insan kaynaklarıyla görüşülmeli. İç mevzuat yetersiz kalırsa, Çalışma Bakanlığı'na şikâyette bulunulabilir. Etkili bir diğer hukuki yol ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurmaktır.

NASIL İSPATLANIR?
İş yerinde ayrımcılıkla karşılaşan çalışan, ilk olarak durumunu yazılı olarak işverene bildirmeli. Bu bildirim, işverenin savunma alması ve gerekli araştırmayı yapması açısından önemli. Ayrımcılığa uğradığını düşünen çalışan, tanık ifadeleri, e-postalar veya yazılı belgeler gibi kanıtları sunarak bu durumu mahkemeye taşıyabilir. Mahkeme sürecinde, işverenin ayrımcılığı sona erdirip çalışanın uğradığı maddi ve manevi zararları tazmin etmesi de talep edilebilir. Mahkeme, gerekli gördüğünde bilirkişi raporu talep edebilir.

AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ÇALIŞMAKTAN KAÇINABİLİR MI?
Mevzuata göre, çalışanlar iş yerinde psikolojik veya fiziksel sağlığını tehdit eden bir ayrımcılığa maruz kaldıklarında çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Şikayette bulunduğu için işten çıkartılamaz.

EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI NE KADARDIR?
İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranılmadığı ve ayrımcılığı yapıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Sözleşmede buna aykırı hüküm olsa dahi sözleşme kuralları geçersiz sayılır.

