8 plaj ücretsiz bir şekilde halkın kullanıma açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; bu yaz Muğla'nın Ortaca, Menteşe, Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerindeki 8 plajın, Sıfır Atık prensibiyle düzenlenip halka açıldığını kaydetti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi. 450'den fazla kaplumbağa yuvası koruma altına alındı. Bu yaz söz konusu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında 215 ton atık toplandı. Bunların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.