PODCAST CANLI YAYIN

Google'a unutulma başvurusu

İnternette haklarında çıkan içeriklerin kaldırılmasını isteyen 7 bin 300 kişi, ‘Unutulma Hakkı’ kapsamında Google’a başvurdu.

Giriş Tarihi:
Google'a unutulma başvurusu

Vatandaşlar internette haklarında çıkan haber ve dijital içeriklerin kaldırılması ya da arama sonucu listesinden çıkarılması için 'Unutulma Hakkı'nı yoğun şekilde kullanmaya başladı. Arama motoru Google'a "Unutulma Hakkı" kapsamında 7 bin 300 kişinin başvurduğu öğrenildi. Vatandaşların eski eşleri ya da yasak aşkları ile ilgili haber içeriklerini de kaldırtmak istediği görüldü. Aynı şekilde FETÖ'cü teröristler de haklarında çıkan haberlerin arama motorunda listelenmemesi ile ilgili başvuru yaparken, Google'ın burada ilkeli bir duruşla basın özgürlüğünü gerekçe göstererek talepleri reddettiği bilgisine ulaşıldı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anayasal hak çerçevesinde tüm vatandaşlar internet arama motorlarında ad ve soyadları ile yaptıkları aramalarda kendi haklarında çıkan içeriklerin listelenmemesini talep etme hakkına sahip bulunuyor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği
Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Karadeniz'de şiddetli yağışlar sele neden oldu! AFAD'dan Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'e turuncu alarm
Trabzonspor'dan Arda Kardeşler tepkisi: "Kötü niyet ve ahlaka aykırı! Hakemliği bitmiştir"
Casus filmi gibi | Aidat Savaşı | Nelere dikkat edilmeli? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı
Devletlerin Filistin'i tanıma kararı sonrası İsrail Gazze'deki saldırılarını artırdı!
CHP olağanüstü kurultaya gidiyor... Özgür Özel'den blok liste dayatması! Kılıçdaroğlu'na "Gel şaibeyi akla" telefonu
Fırtına evinde kayıp! Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1 | MAÇ SONUCU
Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı
Yurtta yangınlarla mücadele! Bakan Yumaklı duyurdu: Alanya Aliefendi'deki alevler tamamen kontrol altında
Başkan Erdoğan 20 yıldır BM'de hakikatı haykırıyor! Filistin'e ses Gazze ve Kudüs'e nefes oldu: İsrail'i haritalarla bozguna uğrattı
Ata'nın sağlığı için bugün son! Alperen Şengün'den destek...
Alişan'dan siyonistlere Gazze tepkisi: "Yıkılasın İsrail enkazını göreyim"
Hamas Gazze’deki 47 İsraillinin fotoğrafını “veda” notuyla paylaştı! 1988’den beri kayıp olan pilotun adı dikkat çekti
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi: Türkiye nadir hastalıklarla ilgili adım atacak!
Pedro Sanchez’den kürsüde tokat gibi Gazze çıkışı: Tekrar edin bu bir soykırımdır
Domenico Tedesco kararını verdi! Kasımpaşa maçında forma o yıldızların
Özgür'ün Özel'in yol temizliği! İmamoğlu'nu betona gömdü sıra Mansur Yavaş'ta: CHP'deki "savaş" senaryosu ve kanıksanan Silivri gerçeği