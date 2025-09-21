Google'a unutulma başvurusu

Vatandaşlar internette haklarında çıkan haber ve dijital içeriklerin kaldırılması ya da arama sonucu listesinden çıkarılması için 'Unutulma Hakkı'nı yoğun şekilde kullanmaya başladı. Arama motoru Google'a "Unutulma Hakkı" kapsamında 7 bin 300 kişinin başvurduğu öğrenildi. Vatandaşların eski eşleri ya da yasak aşkları ile ilgili haber içeriklerini de kaldırtmak istediği görüldü. Aynı şekilde FETÖ'cü teröristler de haklarında çıkan haberlerin arama motorunda listelenmemesi ile ilgili başvuru yaparken, Google'ın burada ilkeli bir duruşla basın özgürlüğünü gerekçe göstererek talepleri reddettiği bilgisine ulaşıldı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anayasal hak çerçevesinde tüm vatandaşlar internet arama motorlarında ad ve soyadları ile yaptıkları aramalarda kendi haklarında çıkan içeriklerin listelenmemesini talep etme hakkına sahip bulunuyor