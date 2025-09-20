Vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler deşifre edilecek...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. Bu çerçevede bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.