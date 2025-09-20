PODCAST CANLI YAYIN

Vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler deşifre edilecek...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon lira ve üzeri vergi ya da ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacak.

Giriş Tarihi:
Vergi ve ceza borcu bulunan mükellefler deşifre edilecek...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak. Bu çerçevede bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
Borsa İstanbul
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi