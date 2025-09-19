Mobilya şikayetleri arttı! Bakanlık devreye girdi...

Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan mobilya şikayetleri üzerine harekete geçti. Mobilyaların uzun süreli kullanılan eşyalar olduğuna dikkat çeken bakanlık, 10 yıllık kullanım ömrü boyunca bakım ve onarım hizmetleri sağlanması, 20 günlük azami tamir süresine uyulması, aksi halde mobilyacılara ceza kesileceği uyarısında bulundu. Tüketicilerin en çok rahatsız olduğu konular arasında, kısa süre içinde çökme veya kırılma yaşanan koltuk ve kanepe gibi eşyalarda kullanıcı hatası denilerek değişim yapılmaması, mobilyanın kumaş ve yumuşak parçalarındaki deformasyonlar yer aldı