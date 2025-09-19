Kredi kartı ve KMH faizlerinde yeni düzenleme... Düşüş başladı

Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerini 25 baz puan düşürdü. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'e göre, 1 Ekim'den itibaren kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri yüzde 4.75'ten yüzde 4.50'ye, gecikme faizleri de 5.05'ten yüzde 4.80'e düşecek.



NE KADAR ÖDENECEK?

Örneğin, 100 bin lira KMH borcu olan bir kişi 30 günde yüzde 4.75 faiz oranıyla 6 bin 175 lira faiz ödeyecekken, yeni faiz olan yüzde 4.50'yle 5 bin 850 lira verecek. Bankaların ticari kredi kullandırma koşulları da değişti. Ticari kredi limitleriyle ilgili güncelleme ve sadeleştirmeler yapıldı. Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0.20'sini geçemeyecek. Önceki oran yüzde 0.25 idi. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek. Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.

POS KOMİSYONU DEĞİŞTİ

Merkez Bankası, POS komisyon oranları uygulamasında da değişikliğe gitti. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3.56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan mevcut komisyon oranı değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1.04'e düşürüldü