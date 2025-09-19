Konkordato ayarı çekilecek...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, konkordato düzenlemesini istismar eden firmalara karşı ortak bir çalışma grubu kurdu. Konkordato talebi reddedilen borçlunun, şartlarda hiçbir değişiklik olmadığı halde, ödeme teklifinde değişiklik yaparak ve çok kere merkez değiştirerek farklı ticaret mahkemelerine tekrar adi konkordato teklifinde bulunduğu veya anlaştığı bir alacaklısını aracı kılarak konkordato işlemlerinin başlatılmasını sağladığı tespit edildi. Yeni düzenlemede borçlunun mali yapısında esaslı değişiklik olmadıkça aynı tür konkordatoya yeniden başvuramaması sağlanacak. Ayrıca başvuru sırasında "Konkordato gider avansı tarifesi" uyarınca belirli bir tutarın peşin olarak yatırılması sağlanacak.