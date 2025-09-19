Giyim sektörü İstanbul'da toplanıyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Ümit Özüren, 7-8 Ekim'de düzenlenecek 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nda sektöre ilişkin pek çok konunun ele alınacağını, ihracat kapasitesini artıracak ikili iş görüşmelerinin yapılacağını söyledi. Özüren, "Başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen markaları temsil eden alım grupları, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları ve yerli üreticiler doğrudan temas kuracak. Bu kapsamda bin 500'ün üzerinde görüşme yapılacağını öngörüyoruz" diye konuştu. TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay da Avrupa'nın alımlarının yüzde 10'un üzerinde arttığını kaydederek, "ABD pazarında normalde fırsat çok yüksek. Bir ay önce fuara katıldım, alıcı ilgisi muazzam. ABD pazarında ürünlerimizi çok kaliteli, inovatif buluyorlar" ifadesini kullandı..