Çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Kayıtlı üreticiler, ilan edilen tarihlerde destek ödemelerini alabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yaklaşık 476 milyon 738 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Peki çiftçi destek ödemesi yattı mı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

Tarımsal destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda hak sahibi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilere yapılacağını duyurdu. Peki çiftçi destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi…

ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATIYOR MU?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin 5 Eylül 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödemelere dair detaylı bilgi verdi.

YUMAKLI: ÜRETİME GÜÇ, ÇİFTÇİLERE DESTEK

Bakan Yumaklı paylaşımında, üretime katkı sağlamak ve çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Yumaklı, "476 milyon 737 bin 832 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin dağılımına bakıldığında:

◼Hayvan hastalıkları tazminatı: 402 milyon 376 bin 507 lira

◼Kırsal kalkınma yatırımları: 40 milyon 879 bin 488 lira

◼Bireysel sulama sistemleri: 33 milyon 481 bin 837 lira

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ 2025 SORGULAMA EKRANI

Çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden e-Devlet ile destekleme ödemelerini kolayca sorgulayabiliyor. Ödeme bilgilerini görüntülemek için:

e-Devlet giriş yapın,

Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

E-Devlet şifresi olmayan çiftçilerin, ödeme sorgulaması yapabilmek için şifre temin etmeleri gerekiyor.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticilere verilen destekleme ödemeleri şöyle:

Tarımsal Destekler

  • Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
  • İyi Tarım Uygulamaları Desteği
  • Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
  • Organik Tarım Desteği
  • ÇATAK Desteği
  • Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği
  • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği
  • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Hayvancılık Destekleri

  • Anaç Koyun-Keçi Desteği
  • Arıcılık Desteği
  • Aşı Desteği
  • Buzağı Desteği
  • Hayvan Başı Ödeme Desteği
  • İpek Böceği Desteği
  • Küçükbaş Soykütüğü Desteklemesi
  • Onaylı Süt Çiftliği Desteği
  • Programlı Aşı Uygulamaları Desteği
  • Su Ürünleri Desteği
  • Sürü Büyütme ve Yenileme Desteklemesi
  • Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği
  • Süt Primi Desteği
  • Tiftik Üretim Desteği
  • Yem Bitkileri Desteği

