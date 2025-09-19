PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti çalışma başlattı! Gıda kira ve ulaşım harcamalarına çözüm yolda

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların gıda, kira ve ulaşım giderlerini hafifletmek için yeni düzenlemeler hazırlıyor. Hal yasası, sosyal konut projeleri ve ulaşım sübvansiyonları yeni yasama döneminde öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.

AK Parti, sabit ve dar gelirli vatandaşların en önemli harcama kalıpları olan gıda, kira, ulaşım kalemlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda aylık 30-50 bin lira gelir grubundaki vatandaşların harcama kalemleri detaylı olarak incelendi. Çalışmada ilk üç sırada gıda, ulaşım ve kira giderlerinin yer aldığı tespit edildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için ürün takip sistemi, seracılığa özel teşvikler, hal yasasında yapılacak düzenlemeler, paketleme ve fire kayıplarının önlenmesi masadaki çözüm önerileri arasında. 1 Ekim'de yeni yasama dönemine başlayacak Meclis'in ilk gündem maddelerinden birisinin hal yasası olacağı kaydediliyor.

SOSYAL KONUT DESTEĞİ
Kira konusunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projeleriyle konut arzı artırılarak büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ulaşım alanında da AK Partili belediyelerin özellikle öğrenciler ve dezavantajlı gruplar için sübvansiyon hazırlığı da çalışmalar arasında yer alıyor

