Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 7 yaşında!

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para, 7'nci kuruluş yıldönümünü kutluyor. 17 Eylül 2018'de kurulan A Para için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenledi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve kanal ekibi törende gong çaldı.

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da A Para'nın 7'nci yıldönümünü kutladı. Albayrak, mesajında şunları söyledi: "A Para, hem finans dünyasının güvenilir referans noktalarından biri hem de alanında öncü bir medya markası haline geldi.

Ekonomi haberciliğine getirdiğimiz yenilikçi bakış açısı, doğru ve tarafsız bilgiye olan bağlılığımız, anlık piyasa takibi ve derinlikli analizlerle şekillenen yayın anlayışımız sayesinde izleyicilerimizin güvenini kazandık. Ekonomi dünyasının otorite isimlerinin buluştuğu A Para'da, sektör analizleri canlı yayında yapılırken, para piyasaları ve döviz kurlarının takibi de en anlaşılır grafikler eşliğinde aktarılıyor."