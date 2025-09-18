Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı: 3 bin 464 işletmeye 950 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, market raflarındaki etiketlerle oynayan, stokçuluk yapan fırsatçılar ile spekülatörlere göz açtırmadı. Kurallara uymayan, vatandaşa fahiş fiyatlarla ürün satan 3 bin 464 işletmeye 950 milyon lira para cezası kesildi.

Bir soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025'in başından itibaren yaklaşık 45 bin işletme/şube ve 387 bin ürün denetlendi. Bugüne kadar ise yaklaşık 180 bin işletme/şube ile 1.4 milyon ürün denetlendi. 3 bin 464 işletmeye toplam 950 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı" bilgisini paylaştı.