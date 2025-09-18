THY seferleri başladı: Yeni rota Sevilla!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Sevilla seferlerinin dün başladığını söyledi.

Seferlerin haftada 7 gün karşılıklı olarak gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu hat Sevilla'nın güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini ise İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır" şeklinde konuştu.

Uraloğlu, "Ülkemizi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik" ifadesini kullandı.