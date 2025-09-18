PODCAST CANLI YAYIN

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar

Kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ile ilgili tedbirler devam ediyor. Kadın istihdamına yapılan destek de artırıldı. Annelere ilave ödeme de var. Toplam ödeme 157 bin 500 TL’yi buluyor. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar

Son yıllarda kadın istihdamını artırıcı birçok tedbir hem mevzuatımıza girdi hem de uygulamaya geçildi. Kadınların iş hayatında yer almalarının önündeki engellerle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Özellikle annelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirip aynı zamanda iş hayatında yer alacakları alanlar da oluşturuldu. Bakıcı desteği, kreş desteği gibi uygulamalar devam ediyor. Bunların yanında Orta Vadeli Program'da yeri alan uzaktan çalışma, esnek çalışma ve hibrid çalışma gibi yeni modeller devreye girdiğinde kadınların istihdamı daha da kolaylaşacak. Kadın istihdamını teşvik edici birçok destek de uygulanmaya devam ediyor. İlave istihdama yapılan destekler eğer işe alınan kadın ise daha da artıyor, süresi uzuyor. Bu desteklerden birisi de geçtiğimiz yıl devreye alınan KİPAP. Yani Kadın İstihdamı İçin pozitif Ayrımcılık Projesi, işe kadın ve anne alan işyerlerine önemli destekler sunuyor. Bu desteklerde özellikle anne olanlara yapılan ödemeler artırıldı. İşte 157 bin 500 TL'yi bulan bu destekten yararlanma şartları...

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

DESTEKTEN KİMLER YARARLANIYOR?

KİPAP projesi çalışan kadınlar ve anneler için geliştirildi. Bu yüzden proje tamamen kadınlara yönelik uygulanıyor.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

PROJEDEN YARARLANACAK İŞYERİNİN ŞARTLARI NELER?

İşyerinin imalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermesi. 4 En az iki sigortalı çalışana sahip olmak. 4 İŞKUR'a kayıtlı olmak. 4 Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

DESTEKTEN YARARLANACAK KADIN ÇALIŞAN İÇİN ŞARTLAR NELER?

İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı kadın işsiz olmak. TC vatandaşı olmak. İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda sigortalı çalışıyor olmamak. İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak. İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak. İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinde çalışmamış olmak.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Talep dilekçesi. Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası. İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar. Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ve sigortalı hizmet listesi. 4 Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

İŞVERENE HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?

Çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32.500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

ÇALIŞAN KADINA HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?

Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği.

EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL OLDU

EVLİLİK KREDİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Daha önce deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi desteği artık Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor. Daha önce 150 bin lira olan kredi ise 250 bin liraya çıktı. Ayrıca kredi geri ödemelerinde her çocuk için 12 aylık ilave erteleme getirildi.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

KREDİ ALMA ŞARTLAR NELER?

TC vatandaşı olmak. 4 18-29 yaş arası olmak. Taşınmaz sahibi olmamak. Nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvurmak. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmamak.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler başvuru onaylandıktan sonra hesaba yatırılıyor. 2 yıl ödeme yapılmıyor sonra faizsiz olarak 2 yıl içinde geri ödeniyor. Her çocuk için bir yıllık erteleme daha ekleniyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Türk Telekom
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi