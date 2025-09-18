Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar

DESTEKTEN YARARLANACAK KADIN ÇALIŞAN İÇİN ŞARTLAR NELER? İşe giriş tarihi itibarıyla İŞKUR 'a kayıtlı kadın işsiz olmak. TC vatandaşı olmak. İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda sigortalı çalışıyor olmamak. İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak. İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak. İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinde çalışmamış olmak. HANGİ BELGELER İSTENİYOR? Talep dilekçesi. Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası. İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar. Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ve sigortalı hizmet listesi. 4 Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge.

Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor (takvim foto arşiv)



BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?



Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabiliyor.



İŞVERENE HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?



Çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 32.500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği.



ÇALIŞAN KADINA HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?



Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği.



EVLİLİK KREDİSİ 250 BİN TL OLDU



EVLİLİK KREDİSİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Daha önce deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi desteği artık Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor. Daha önce 150 bin lira olan kredi ise 250 bin liraya çıktı. Ayrıca kredi geri ödemelerinde her çocuk için 12 aylık ilave erteleme getirildi.



KREDİ ALMA ŞARTLAR NELER?



TC vatandaşı olmak. 4 18-29 yaş arası olmak. Taşınmaz sahibi olmamak. Nikahtan en az 2, en fazla 6 ay önce başvurmak. Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.3 katından fazla olmamak.



ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler başvuru onaylandıktan sonra hesaba yatırılıyor. 2 yıl ödeme yapılmıyor sonra faizsiz olarak 2 yıl içinde geri ödeniyor. Her çocuk için bir yıllık erteleme daha ekleniyor

