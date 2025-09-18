PODCAST CANLI YAYIN

Gaziler ve gazi yakınları, sağlık randevularını öncelikli alabiliyor, doğal gazı yüzde 50 indirimli kullanabiliyor, ev ve araç alırken çeşitli desteklerden yararlanıyor...

Giriş Tarihi:
Gazilere her alanda destek! İndirimli gaz, faizsiz konut kredisi...

Gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, gazilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla istihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar birçok alanda destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, gazi ve gazi yakınlarının sosyo-ekonomik hayata aktif katılımının artırılması için son 29 yılda 51 bin 359 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

İNDİRİMLİ GAZ
Gazi ve gazi yakınlarına istihdam desteğinin yanı sıra sağlık hizmetlerinde de öncelik sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen yeni uygulamayla gazi ve gazi yakınları, poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevularını öncelikli alabiliyor. Aile Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı iş birliğinde, gazi ve gazi yakınlarına doğal gazda yüzde 50 indirim desteği getirildi.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ
Barınma desteği kapsamında, gazi ve gazi yakınlarına bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi imkanı veriliyor. Bu yıl için kredi miktarı 942 bin lira olurken, gazilere ayrıca sıra tahsisli kamu konutlarında ek 40 puan avantajı, evde kullanılan elektrikte yüzde 40, suda ise yüzde 50 indirim uygulanıyor. Gazilerin çocuklarına yılda bir kez eğitim ve öğretim yardımı da yapılıyor. Buna ek olarak özel ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz kontenjanından faydalandırılıyor. Bakanlık, gazi ve gazi yakınlarına ulaşımda da destek sağlıyor. Ayrıca THY ve Ajet ile yapılan protokoller kapsamında uçuşlarda yüzde 50 indirim uygulanıyor, engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gaziler, ÖTV muafiyetinden de yararlandırılıyor.

