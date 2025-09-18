Deprem bölgesinde mutluluk gözyaşları! Kahramanmaraşlı Büyükciğer, Bakan Kurum’a sarıldı

Deprem bölgesinde 200 bin kişilik personel ordusuyla çalışmalar 7/24 devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine hemen hemen her hafta giderek çalışmaları yerinde denetliyor.

Bakan Kurum, son olarak Kahramanmaraş'taydı. Tarihi Kapalı Çarşı'yı da ziyaret eden Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında Bakan Kurum'a sarılan ve gözyaşlarını tutamayan 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer, "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim" şeklinde konuştu.