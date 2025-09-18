PODCAST CANLI YAYIN

Deprem bölgesinde mutluluk gözyaşları! Kahramanmaraşlı Büyükciğer, Bakan Kurum’a sarıldı

Pazar günü evinin anahtarını aldığını söyleyen Kahramanmaraşlı Büyükciğer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Bakanı Murat Kurum’a sarıldı.

Giriş Tarihi:
Deprem bölgesinde mutluluk gözyaşları! Kahramanmaraşlı Büyükciğer, Bakan Kurum’a sarıldı

Deprem bölgesinde 200 bin kişilik personel ordusuyla çalışmalar 7/24 devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine hemen hemen her hafta giderek çalışmaları yerinde denetliyor.

Bakan Kurum, son olarak Kahramanmaraş'taydı. Tarihi Kapalı Çarşı'yı da ziyaret eden Kurum, TOKİ tarafından yapımı devam eden iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ziyareti sırasında Bakan Kurum'a sarılan ve gözyaşlarını tutamayan 73 yaşındaki Ahmet Remzi Büyükciğer, "Pazar günü evimin anahtarını aldım. Allah sizden razı olsun. Sizi görmek için geldim" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
KAR GELİYOR! Meteoroloji'den sel ve fırtına alarmı: Balkan soğukları İstanbul'u titretecek! Gök gürültülü sağanak için saat verildi: 11 ilde...
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! "O yıldızdan vazgeçmeli"
Türk Telekom
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay'ın projesi NASA'ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Aşk ve Gözyaşı
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya Kudüs ayarı: "Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak"
Kanarya'ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran "Tekrar evlenmek ister misiniz?" sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD'li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: "Netanyahu'dan hoşlanmıyordu"
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Son dakika: Tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi