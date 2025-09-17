TMO'nun çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı belirlendi

PODCAST CANLI YAYIN

Tarım ve Orman Bakanlığı 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının kilogram başına 120 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır. İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatı, kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir. TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup 22 Eylül 2025 itibariyle alımlara başlayacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi

