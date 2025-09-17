Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: SGK geri ödeme listesine 64 ilaç eklendi! İşte o ilaçlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve vatandaşların ilaç yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen çalışmalar, yeni bir kararla taçlandı.

Takvim Foto Arşiv

Buna göre aralarında KOAH, diyabet ve kronik rahatsızlıklarda kullanılan ilaçların da bulunduğu, 51'i yerli üretim olmak üzere toplam 64 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi.

Bu gelişme, özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden milyonlarca vatandaş için büyük bir kolaylık anlamına geliyor.