1 gram 24 ayar altın ne kadar? ONS altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları 17 Eylül 2025

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 17 Eylül 2025 sabahı itibarıyla gram altın 4 bin 888 TL'den işlem görürken, ons altın 3 bin 682 dolara yükseldi. Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise yükselişin devam edip etmeyeceği. Peki güncel altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın düşüşte mi yoksa yükselişte mi? İşte piyasadan son rakamlar...