1 gram 24 ayar altın ne kadar? ONS altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları 17 Eylül 2025

Altın piyasalarında gözler yeniden rekor seviyelere çevrildi. 17 Eylül 2025 itibarıyla gram altın 4 bin 888 TL seviyelerinde işlem görürken, ons altın fiyatı 3 bin 682 dolara ulaştı. Yatırımcılar “Altın yükselişi sürecek mi?” sorusuna yanıt ararken, güncel canlı fiyatlar dikkatle takip ediliyor. Peki altın birimlerinde son fiyatlar ne oldu? Gram altın ve çeyrek altın düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. 17 Eylül 2025 sabahı itibarıyla gram altın 4 bin 888 TL'den işlem görürken, ons altın 3 bin 682 dolara yükseldi. Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise yükselişin devam edip etmeyeceği. Peki güncel altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın düşüşte mi yoksa yükselişte mi? İşte piyasadan son rakamlar...

17 EYLÜL CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN (TL/GR) (24 ayar)
Alış: 4.884,24
Satış: 4.884,74

22 Ayar Bilezik
Alış: 4.551,08
Satış: 4.583,48

Altın (ONS)
Alış: 3.678,37
Satış: 3.678,76

Altın ($/kg)
Alış: 117.702,00
Satış: 117.714,00

Altın (Euro/kg)
Alış: 139.715,00
Satış: 139.729,00

Cumhuriyet Altını
Alış: 32.402,00
Satış: 32.685,00

Yarım Altın
Alış: 16.251,00
Satış: 16.418,00

Çeyrek Altın
Alış: 8.125,00
Satış: 8.204,00

Reşat Altını
Alış: 32.434,47
Satış: 32.717,95

Kulplu Reşat Altını
Alış: 32.436,69
Satış: 32.720,20

22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 4.534,33
Satış: 4.781,79

18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 3.565,49
Satış: 3.565,86

14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.731,59
Satış: 3.761,49

Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 80.259,06
Satış: 81.516,42

Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 162.524,59
Satış: 165.642,97

Gremse Altın
Alış: 80.259,06
Satış: 82.068,56

Ata Altın
Alış: 33.106,86
Satış: 33.931,71

Tam Altın
Alış: 32.103,62
Satış: 32.727,04

Külçe Altın ($)
Alış: 120.500,00
Satış: 120.550,00

Has Altın
Alış: 4.859,82
Satış: 4.860,32

Hamit Altın
Alış: 32.434,47
Satış: 32.717,95

