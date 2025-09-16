Yeni TOGG için ön siparişler alınmaya başladı... T10F'in fiyatı 1.8 milyon TL'den başlıyor!

PODCAST CANLI YAYIN

Togg, ikinci modeli T10F için Türkiye’den ön siparişleri almaya başladı. 5 renk seçeneğiyle ve 3 versiyonla sunulan T10F’in başlangıç fiyatı 1 milyon 860 bin lira oldu. V2 için özel finansman desteği de sunuldu...

Türkiye'ni mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ikinci akıllı cihazı T10F'i Türkiye'de siparişe açtı. Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken; marka ayrıca, sportif fastback bir cihaz olan T10F V2 için özel finansman desteği de başlattı.

29 EYLÜL'DE ALMANYA'DA
Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F, Almanya'da da 29 Eylül'de siparişe açılacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor. T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.

SIFIR FAİZLİ KREDİLİ
TOGG, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1.5 milyon lira krediye yüzde 2.89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2.79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek. T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2.99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.


Togg, "Hızlı teslim T10F stoklarımız tükendi. Ön siparişlerinizi T10F konfigüratör üzerinden vermeye devam edebilirsiniz" açıklaması yaptı.

28 DAKİKADA % 80 DOLULUK
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği T10F, sportif fastback siluetiyle ileriye atılmaya hazır bir duruş sergiliyor.


T10F, akılı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi gibi özelliklere sahip.

