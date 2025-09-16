TOKİ'den borcunu kapatmak isteyenlere harika fırsat...

TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. Borç bakiyesini peşin kapatacak hak sahipleri, yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül- 17 Ekim arasında başvurularını yapabilecek. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, konut kredisi de kullanabilecek.