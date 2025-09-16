PODCAST CANLI YAYIN

Ticaret Bakanlığı serbest bölgelerde ihracat ve dış ticaret fazlası rekoru kırıldığını açıkladı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Ağustos 2025'te serbest bölgelerden dış ticarette 1 milyar 45 milyon dolarlık ihracat ve 448 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile ihracatta rekora imza atıldı.

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde ihracat ve dış ticaret fazlası rekoru kırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren serbest bölgeler, 2025 yılı Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek ihracat ve dış ticaret fazlası rakamlarına ulaşarak, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam etti.

Serbest bölgelerin ihracatı, ağustos 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artış göstererek 955 milyon dolardan 1 milyar 45 milyon dolara yükseldi. ⁠Bu rakam, serbest bölgelerde tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2025'te serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret hacmi 2,18 milyar dolar oldu. ⁠

Serbest bölgelerin yurt dışı ticaretinden elde edilen dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı ayındaki 367 milyon dolardan yüzde 22 artışla 448 milyon dolara yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı dış ticaret fazlası olarak kaydedildi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK-AĞUSTOS İHRACAT DEĞERİ

Ocak-Ağustos 2025 döneminde serbest bölgelerin ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 7,9 milyar dolardan 8,3 milyar dolara ulaştı. ⁠Böylece, serbest bölgelerde tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dönemi ihracat değeri kaydedildi. 2025'in ilk sekiz ayında, serbest bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 56,1'i orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinden oluştu. ⁠Aynı dönemde serbest bölgelerin dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre 2,86 milyar dolardan 2,91 milyar dolara yükseldi. Ocak-Ağustos 2025 döneminde serbest bölgelerden yurt dışına ve Türkiye'ye yapılan toplam satışların yüzde 75,8'i ihracat olarak gerçekleşti.

SERBEST BÖLGELERİN İHRACATLARI

⁠Serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artışla 17,9 milyar dolardan 18,4 milyar dolara ulaştı. ⁠Bu dönemde Ege Serbest Bölgesi tek başına 3,98 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı. Antalya Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 168,5 artışla 130,1 milyon dolara yükselterek Ağustos 2025'in ihracat şampiyonu oldu. Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 275 milyon dolara yükselterek, toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,3'ünü tek başına gerçekleştirdi. Ege Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 12,4 artışla 2,11 milyar dolara çıkararak Ocak-Ağustos 2025 döneminde ihracatını en çok artıran serbest bölge oldu. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 28,7 artışla 298,4 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi ise ihracatını yüzde 20,1 artışla 516 milyon dolara yükseltti.

