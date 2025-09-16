RAY sigorta milli takımın yeni sponsoru

RAY Sigorta, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı iş birliği kapsamında A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları'nın resmi ana sponsoru oldu. Şirket, iş birliği kapsamında 3 yıl boyunca milli takımların başarısını destekleyecek. Riva'daki imza töreni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

FARKINDALIK ARTACAK

RAY Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "TFF ile 3 yıl sürecek bu ana sponsorluk anlaşmamız sadece Ray Sigorta için değil tüm sigorta sektörü adına önemli bir adım olma niteliği taşıyor. Sektörümüzün en kapsamlı sponsorluk anlaşmalarından biri olan bu iş birliğinin sigorta farkındalığının tabana yayılmasına ve sektörümüzün güvenilirliğine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ray Sigorta olarak milli değerlerimize sahip çıkarken, sporun birleştirici ve ilham verici gücünü desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz."